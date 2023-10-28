اللواء سمير فرج: نتنياهو سيواجه السجن بعد انتهاء أحداث غزة

كتب لؤى على - كتب خالد كامل

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، إن إسرائيل ستظل هي العدو الأوحد لنا، لافتا إلى أن الشعب كان أهم داعم للجيش في معركة 73، مشددا على أن مقولة الجيش والشعب أيد واحدة كانت مطبقة على أرض الواقع فى حرب أكتوبر.

وكشف اللواء سمير فرج، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو، سيستقيل وسيواجه السجن بعد نهاية الأحداث فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته فعاليات الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي الندوة الأولى بعنوان : سيناء المكان والمكانة.