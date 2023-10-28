الكشف على 905 حالات ضمن مبادرة "أنت الحياة" بقرية نوى بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

انتهي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، لليوم الثالث، على التوالي تنظيم القوافل الطبية بقرية نوى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة "أنت الحياة"، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام"، وتم الكشف الطبي في اليوم الثالث والأخير للمبادرة على 77 حالة باطنة، و212 حالة أطفال، و114 حالة عظام بإجمالي 403 حالات من أهالي القرية وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.



وبذلك يكون إجمالي ما تم الكشف عليهم خلال القافلة على مدار 3 أيام 212 حالة باطنة، و455 حالة أطفال، و238 حالة عظام، بإجمالي 905 حالة بالتخصصات المختلفة، من أهالي القرية وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.