الطقس البارد يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية.. اعرف السبب وطرق الوقاية

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة جديدة عن أن حوالي 9700 حالة وفاة سنويًا في المملكة المتحدة ناجمة عن العيش في منزل بارد، لذلك يجب الحفاظ على الدفء في الشتاء للبقاء في صحة جيدة، بينما التعرض للبرد الشديد يزيد من المخاطر الصحية التى تزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو الذبحة الصدرية خاصة على كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة، وذلك وفقًا لما ينشره موقع express البريطاني .

وأوضح التقرير أن الوفيات الزائدة الناتجة عن البرد الشديد تظهرعندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 12 درجة مئوية، مشيرًا الى أن نوبة البرد لا تؤثر عليك فقط في اليوم بل تصل لمدة أسبوعين.

ويرجع خطر الإصابة بالنوبة القلبية وغيرها من النوبات إلى صعوبة الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية مرتفعة، حيث يقوم الجسم بتحويل الدم بعيدًا عن الأطراف مثل أصابع اليدين والقدمين - وبالتالي تصبح هذه الأوعية الدموية مقيدة ولهذا السبب، يجب على القلب أن يضخ الدم بقوة أكبر لدفع الدم عبر الأوعية الدموية الأضيق.

ولكن ليست تلك مشكلة بالنسبة للأشخاص الأصحاء، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من تصلب الشرايين في الشرايين التاجية، فإن الشعور بالبرد يمكن أن تسبب نوبة من الذبحة الصدرية أو حتى نوبة قلبية.

كما أن درجات الحرارة الباردة تجعل الدم أكثر سمكًا وأكثر لزوجة، ما يزيد من احتمالية التجلط وعندما تنخفض درجات الحرارة، يرتفع ضغط الدم والكوليسترول، وتنخفض مستويات فيتامين د أيضًا.

نصائح للوقاية من خطر الإصابة بالنوبة القلبية:

1.لكى تحمى نفسك من أمراض القلب في الشتاء يجب عليك اتباع خطوات معينة عن طريق إبقاء منزلك دافئًا إلى 18 درجة مئوية على الأقل، والحفاظ على النشاط، وتناول المشروبات الدافئة والطعام الدافئ، ولف وشاح حول فمك وأنفك عندما تخرج من المنزل، وأنت تتنفس الهواء الدافئ.

2.كما أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الجميع بتناول 10 ميكروجرامات من مكملات فيتامين د في الشتاء.

3.ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب بالحصول على التطعيمات الموصى بها، مثل الأنفلونزا وتطعيم كورونا.

4. ضرورة متابعة ذوى الأمراض المزمنة لطبيب المختص لهم منعا لحدوث أي مضاعفات لديهم خلال موسم الشتاء .

يعد فصل الشتاء وقتًا سيئًا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، ولمن يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق، والأشخاص الذين يعيشون في منازل باردة وسيئة التدفئة.



