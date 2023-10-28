الطب البيطرى ينظم قافلة لعلاج الماشية بمحافظة المنيا

كتبت أسماء نصار

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، التابعة لوزارة الزراعة قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا وذلك بمشاركة المجتمع المدنى وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

و تم خلال القافلة علاج باطني 100 رأس ماشية ورش 250 رأس ماشية وتجريع ضد الطفيليات الداخلية ل 50 رأس أغنام وجس و فحص 20 سونار وتقديم العلاج اللازم لهم و تلقيح اصطناعي ل 2 وتحصين 496 راس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

كما نظمت هيئة الخدمات البيطرية الحملة القومية الثانية فى العام الحالى التى انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر قبل الماضى وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

وتعمل الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية

وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.