السعودية: نتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلى العسكرى فى قطاع غزة

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أدانت السعودية العمليات البرية التى تقوم بها إسرائيل لما فى ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، محذرة من خطورة الاستمرار فى الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولى بحق الشعب الفلسطينى الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمى والدولى.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - أنها تتابع بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلى العسكرى فى قطاع غزة جراء العمليات البرية التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى فى القطاع.



ودعت السعودية المجتمع الدولى للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفورى لهذه العملية العسكرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر أمس، وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولى الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين فى قطاع غزة بدون عوائق.