السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار فى المخدرات بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة لشهر مايو لسنة 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م ،ن " تهمة إحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا الهيروين مع احرازه بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.