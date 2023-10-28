الرئيس السيسي يطلب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا المدنيين فى غزة

كتب سمير حسنى

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حضور مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات، بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة، قائلا: "اسمحولى أطلب منكم نقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا المدنيين.. كل المدنيين اللى سقطوا إجلالا واحتراما مننا".