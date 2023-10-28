الرئيس السيسي يطلب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا المدنيين فى غزة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حضور مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات، بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة، قائلا: "اسمحولى أطلب منكم نقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا المدنيين.. كل المدنيين اللى سقطوا إجلالا واحتراما مننا".
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طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حضور مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات، بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة، قائلا: "اسمحولى أطلب منكم نقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا المدنيين.. كل المدنيين اللى سقطوا إجلالا واحتراما مننا".
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