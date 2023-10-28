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الرئيس السيسي يطلب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا المدنيين فى غزة

السبت، 28 أكتوبر 2023 10:13 ص
الرئيس السيسي يطلب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا المدنيين فى غزة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حضور مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات، بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة، قائلا: "اسمحولى أطلب منكم نقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا المدنيين.. كل المدنيين اللى سقطوا إجلالا واحتراما مننا".

 

 

 







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