الرئيس السيسي: نقدر قرار الجمعية العامة بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة

رامى محيى الدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات المتلقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات، إننا بحاجة لأن نسجل بتقدير القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة.