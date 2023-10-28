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الرئيس السيسي: حالة الغضب والاندفاع فى رد الفعل قد نندم عليه إذا خرجت الأمور عن السيطرة

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:42 ص
الرئيس السيسي: حالة الغضب والاندفاع فى رد الفعل قد نندم عليه إذا خرجت الأمور عن السيطرة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره وتقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف الاقتتال في غزة، قائلا: "محتاجين نسجل بتقدير قرار الجمعية العامة إمبارح بوقف الاقتتال والهدنة .. ده مهم قوى لأن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة وبحذر منه".

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة:"إمبارح كان فيه طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أيا ما كان اللى جت منه .. وحذرت أن اتساع الصراع ليس في مصلحة المنطقة .. والمنطقة هتبقا قنبلة موقوته تؤذينا كلنا ومصر دولة ذات سيادة.. وأرجو كلنا احترام سيادتها وكانتها.. مصر دولة قوية جدا لا تمس".

 







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