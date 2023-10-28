الرئيس السيسي بالمعرض الدولى للصناعة: مستعدون لدعم الصناعات التراثية

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه الكبير بالصناعات التراثية مثل الكليم والسجاد والنحاس وغيرها، مشددا على أنه جاهز لتطوير أصحاب هذه الصناعات التراثية بشكل كبير، خاصة أن أصحاب هذه الصناعات كانوا يواجهون صعوبات خلال الفترة الماضية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات، وحرص الرئيس السيسي على التواصل مع طلاب المدارس الفنية التقنية المتواجدين داخل المعرض.

وقال الرئيس السيسي لأحد الطلاب: "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل كله.. ومن يدرس هذا العلم ويكون موهوبا فيه عنده فرصة عمل في مصر وبره مصر".

ونصح الرئيس السيسي، طلاب المدارس الفنية، بممارسة الرياضة جنب الدراسة، مؤكدا أهمية الرياضة.