اليوم السابع
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الرئيس السيسى فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء الهند: نحذر من التداعيات الخطيرة للهجوم البرى على غزة

السبت، 28 أكتوبر 2023 02:08 م
الرئيس السيسى فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء الهند: نحذر من التداعيات الخطيرة للهجوم البرى على غزة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، جرى فيه تبادل وجهات النظر بين الزعيمين حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وخطورة استمرار التصعيد الحالي سواء لآثاره الجسيمة على حياة المدنيين، أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها.
 
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس شدد خلال الاتصال على استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، محذراً من التداعيات الخطيرة، إنسانياً وأمنياً، للهجوم البري على قطاع غزة، ومؤكداً ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي، يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة، اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن الصادر مساء أمس 27 أكتوبر الجاري.
 
وأكد الزعيمان أيضاً خلال الاتصال رضاهما عن المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، وعزمهما على مواصلة قيادة مؤسسات الدولتين نحو المزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.






السيسي

الرئيس السيسي

غزة

فلسطين

الهند

رئيس وزراء الهند

الهجوم البري

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