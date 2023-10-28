اليوم السابع
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الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى الذى تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف فى غزة (إنفوجراف)

السبت، 28 أكتوبر 2023 12:03 ص
الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى الذى تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف فى غزة (إنفوجراف) الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى الذى تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف فى غزة

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار.
 
الرئيس السيسى أرحب بالقرار العربى الذى تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف فى غزة
الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى الذى تبنته الأمم المتحدة لوقف العنف فى غزة
 
وقال الرئيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ علي حياة المدنيين".
 






الرئيس السيسى

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غزة




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