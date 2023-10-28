اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس التونسى: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطينى لاسترجاع حقه المشروع

السبت، 28 أكتوبر 2023 12:46 ص
الرئيس التونسى: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطينى لاسترجاع حقه المشروع قيس سعيّد
أ ش أ

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 جدّد الرئيس التونسى قيس سعيّد، دعم دولته الثابت للشعب الفلسطينى لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الرئيس التونسي -خلال لقائه مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج- إن كل هذا يحدث تحت أنظار العالم والدول التي تدعم اسرائيل وساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني.


وأكد الرئيس التونسي حق الشعب الفلسطيني بأن يقرّر مصيره بنفسه، لافتا إلى أن تونس لن تتغيب عن موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.

 

 







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