الدولة تحارب الغلاء.. سيارات متنقلة محملة بالسلع الغذائية تجوب أسيوط.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

تواصل أجهزة الدولة المختلفة محاربة جشع التجار وغلاء الأسعار واحتكار بعض التجار للسلع الغذائية، من خلال توفير كميات كبيرة من هذه السلع واحتياجات المواطن وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة عن نظيراتها فى باقى المحال التجارية، ومن بين هذه المنتجات السلع الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية، مما لاقى إقبالا من كثيرا من المواطنين بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

يقول أحمد بدران أحد مواطنى محافظة أسيوط أن السيارات المتنقلة ساعدت بشكل كبير على توفير منتجات من الخضار الفاكهة والبيض، والعسل والألبان بأسعار أقل بكثير من الأسعار الموجودة فى الأسواق، ومحلات السوبر ماركت، مطالبا بنزول هذه السيارات إلى كل مراكز محافظة أسيوط.

وطالب زناتى منصور، من محافظة أسيوط باستمرار السيارات المتنقلة التى تقوم بعرض المنتجات الزراعية والحيوانية، تخفيفا عن كاهل المواطن المصرى الذى أصبح سلعة لتجار السوق السوداء ومحتكرى السلع، ولكن بهذه الطريقة سيضطر هؤلاء التجار إلى تخفيض الأسعار، وعدم احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، موكدا أن المنتجات التى يتم عرضها ذات جودة عالية، ولاقت قبول من كل الذين قاموا بشراء هذه السلع التى يتم بيعها عن طريق هذه السيارات المتنقلة.

وقال المهندس عارف محمد على مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط، إن هذه المبادرات تعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال، لافتاً إلى استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ فى الأماكن المختلفة خاصة فى القرى والمراكز، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدى لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

ومن جهته، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن المنافذ المتنقلة لبيع السلع الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة بحى شرق وحى غرب أسيوط يتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بقيادة المهندس عارف محمد على مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت محافظ أسيوط إلى الدفع بعدد من السيارات محملة بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى كـ (الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان و ....) وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق للتصدى لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوفير المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة ورفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجتهم بكافة الطرق الممكنة وفقاً للامكانات المتاحة، موكدا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات التى تهدف إلى تقديم خدمات وتلبى احتياجات المواطنين

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ فى وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.



































































