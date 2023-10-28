الخارجية الروسية: نحذر من إشعال حرب كبيرة أخرى فى الشرق الأوسط

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دعت الخارجية الروسية إلى توحيد الجهود لاستئناف عملية التفاوض بين أطراف الصراع فى الشرق الأوسط، محذرة من محاولات إشعال حرب كبيرة أخرى فى الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن إسرائيل بدأت عملية عسكرية برية فى قطاع غزة فى 28 أكتوبر الجارى ما يعنى بلوغ المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية مرحلة جديدة من التصعيد"، مضيفة "أن المهمة الأولى للمجتمع الدولى اليوم هى وقف إراقة الدماء ومنع الأضرار عن المدنيين والبحث عن حل سياسى ودبلوماسي".



ودعت الخارجية إلى تعزيز الجهود لاستئناف التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين وصولا إلى تطبيق حل الدولتين الذى أقرته الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية، وتقدم مساهمتها فى تحقيق نتيجة سلمية وتسخر الوساطة لحل النزاع.



كما حذرت الخارجية من قرارات المغامرين الذين يستهويهم إشعال حرب كبيرة أخرى فى الشرق الأوسط، وقلب مسار التطور الإيجابى لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، وضرب التحسن التدريجى فى العلاقات بين بلدانها.