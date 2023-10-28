ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ7703 بينهم 3595 طفلا

كتب ــ عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 7703 شهداء، بينهم 3595 طفلا والمصابين إلى 19734.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن 825 عائلة تعرضت للإبادة بالكامل بسبب مجازر الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بالتدخل الدولي العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات والطواقم الطبية في القطاع.

على الجانب الآخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 311 جنديا في العمليات العسكرية التي يقودها الجيش على قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي لتقرير الحرب اليومي: "لقد قمنا بتسليم رسائل إلى 311 عائلة قتيل و229 عائلة مختطف" .

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة الماضية، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين.