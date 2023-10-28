اليوم السابع
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اتحاد الصناعات يطالب بإنشاء مجلس أعلى للصناعة: دفعة قوية لاستكمال المسيرة

السبت، 28 أكتوبر 2023 10:41 ص
اتحاد الصناعات يطالب بإنشاء مجلس أعلى للصناعة: دفعة قوية لاستكمال المسيرة رئيس اتحاد الصناعات
كتب سمير حسنى

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طالب المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة، مشددا على أهمية هذه الخطوة من أجل إعطاء دفعة كبيرة للصناعة وحسن استخدام كل إمكانيات الدولة.

أضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،: "علشان نقدر نطلع الصناعة محتاجة دعم قوي واحنا جاهزين ..المجلس الأعلى للصناعة سيكون دفعة قوية جدا للصناعة من خلال استكمال المسيرة ، واستخدام كل إمكانيات الدولة والمساعدة في النمو الاقتصادي".

أكد "السويدي" أن اتحاد الصناعات، خط الدفاع الثاني للدولة، مشيرا إلى نجاح تجربة إنشاء مصانع صغيرة بالمناطق الريفية قائلا: "المشروعات الصغيرة لها تحديات، واتفقنا على تشغيل المنطقة الصناعية الصغيرة في الكيلو 4.5 ، فضلا عن منطقة جديدة في القطامية .. وعملنا تجربة اخدنا منطقة 500 متر في الريف مشغلين حاليا 95 شخص 70 سيدة و 25 شاب، تأثير تشغيل مثل هذه المصانع كبير جدا .. وكمان بيدي تحفيز للمستثمرين لانه مش بينقل عمالة أو غيره ..فبيبقا مكسب من الطرفين وبنقول 114 قطعة تم تخصيصهم ،وخلال سنتين هنكون شغلانهم جنب الريف وورش صغيرة برضه".

 







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