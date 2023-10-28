اليوم السابع
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إيقاف أعمال بناء مخالف بحى العامرية أول فى الإسكندرية.. صور

السبت، 28 أكتوبر 2023 09:51 ص
إيقاف أعمال بناء مخالف بحى العامرية أول فى الإسكندرية.. صور إزالة بناء مخالف في العامرية اول بالاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى العامرية أول فى الإسكندرية، حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.
 
وأعلن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس الحي وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، أنه تم القيام  بحملة بقيادة نائب رئيس الحي، وأسفرت عن إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة المستعمرة قبل سور الجيش عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.
 
وعلى صعيد آخر، قام سكرتير عام حي العامرية أول، بحملة أسفرت عن التحفظ على عدد سيارة سوزوكي، وعدد 3 توكتوك وتروسيكل للسير عكس الاتجاه، وعدد 13 حالة اشغال متنوعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.
 
إزالة بناء مخالف في العامرية اول بالاسكندرية
إزالة بناء مخالف في العامرية اول بالاسكندرية

أعمال إزالة بناء مخالف في العامرية اول بالاسكندرية
أعمال إزالة بناء مخالف في العامرية اول بالاسكندرية

حي العامرية بالإسكندرية إزالة بناء مخالف
حي العامرية بالإسكندرية إزالة بناء مخالف

 







أخبار الإسكندرية

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اخبار اليوم




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