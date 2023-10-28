اليوم السابع
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إنجاز دولي جديد لجامعة المنصورة في تصنيف "التايمز العالمي" للتخصصات لعام 2024

السبت، 28 أكتوبر 2023 03:41 م
إنجاز دولي جديد لجامعة المنصورة في تصنيف "التايمز العالمي" للتخصصات لعام 2024 جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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نجحت جامعة المنصورة ، أن تظهر في سبع تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" على النحو التالي:
 
1) تخصص الأعمال والاقتصاد "Business and economics": احتلت الجامعة فئة 500-401 دوليا، والمرتبة الأولى محليا. 
 
2) تخصص علم الفيزياء "Physical science": جاءت في المرتبة501-600  دوليا، وفي المرتبة الأولى محليا. 
 
3) تخصص الهندسة "Engineering" :
احتلت الجامعة فئة 501-600  دوليا، والمرتبة الثانية محليا. 
 
4) تخصص العلوم الاجتماعية "Social science":
جاءت الجامعة في الفئة 501-600  دوليا، والمرتبة الثانيه محليا. 
 
 
4)تخصص العلوم الصحية والإكلينية "Clinical and health": 
جاءت الجامعة في الفئة 501-600  دوليا، والمرتبة الثالثه محليا. 
 
 
6) تخصص علوم الكمبيوتر "Computer science" :
في الفئة 401-500  دوليا، وفي المرتبة الثالثة محليا. 
 
 
7) تخصص علوم الحياة "Life science" :
في الفئة 501-600  دوليا، وفي المرتبة الثالثة محليا.






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