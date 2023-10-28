إنجاز دولي جديد لجامعة المنصورة في تصنيف "التايمز العالمي" للتخصصات لعام 2024

نجحت جامعة المنصورة ، أن تظهر في سبع تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" على النحو التالي:
1) تخصص الأعمال والاقتصاد "Business and economics": احتلت الجامعة فئة 500-401 دوليا، والمرتبة الأولى محليا.
2) تخصص علم الفيزياء "Physical science": جاءت في المرتبة501-600 دوليا، وفي المرتبة الأولى محليا.
3) تخصص الهندسة "Engineering" :
احتلت الجامعة فئة 501-600 دوليا، والمرتبة الثانية محليا.
4) تخصص العلوم الاجتماعية "Social science":
جاءت الجامعة في الفئة 501-600 دوليا، والمرتبة الثانيه محليا.
4)تخصص العلوم الصحية والإكلينية "Clinical and health":
جاءت الجامعة في الفئة 501-600 دوليا، والمرتبة الثالثه محليا.
6) تخصص علوم الكمبيوتر "Computer science" :
في الفئة 401-500 دوليا، وفي المرتبة الثالثة محليا.
7) تخصص علوم الحياة "Life science" :
في الفئة 501-600 دوليا، وفي المرتبة الثالثة محليا.
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