إنجاز دولي جديد لجامعة المنصورة في تصنيف "التايمز العالمي" للتخصصات لعام 2024

الدقهلية شريف الديب

نجحت جامعة المنصورة ، أن تظهر في سبع تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" على النحو التالي:

1) تخصص الأعمال والاقتصاد "Business and economics": احتلت الجامعة فئة 500-401 دوليا، والمرتبة الأولى محليا.

2) تخصص علم الفيزياء "Physical science": جاءت في المرتبة501-600 دوليا، وفي المرتبة الأولى محليا.

3) تخصص الهندسة "Engineering" :

احتلت الجامعة فئة 501-600 دوليا، والمرتبة الثانية محليا.

4) تخصص العلوم الاجتماعية "Social science":

جاءت الجامعة في الفئة 501-600 دوليا، والمرتبة الثانيه محليا.

4)تخصص العلوم الصحية والإكلينية "Clinical and health":

جاءت الجامعة في الفئة 501-600 دوليا، والمرتبة الثالثه محليا.

6) تخصص علوم الكمبيوتر "Computer science" :

في الفئة 401-500 دوليا، وفي المرتبة الثالثة محليا.

7) تخصص علوم الحياة "Life science" :

في الفئة 501-600 دوليا، وفي المرتبة الثالثة محليا.