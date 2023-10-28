إحالة عاطل وتاجر خردة لاتهامهما بسرقة المساكن في الطالبية للمحاكمة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطل وتاجر خردة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر أحدهما أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية.

واعترف المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق باستخدام "أجنة" قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها، وأضاف في اعترافاته أنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها يكسر الباب، ويستولى على أى متعلقات ثمينة، من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة كهربائية.

وذكر المتهم خلال اعترافاته أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة، يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى.

بمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزن للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بما سبق.