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إجراءات تقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط.. 4 مستندات مطلوبة

السبت، 28 أكتوبر 2023 03:00 ص
إجراءات تقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط.. 4 مستندات مطلوبة إجراءات طلب معاينة عقار آيل للسقوط
كتبت – مرام محمد

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يمكن من خلال وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، تقديم طلب لمعاينة عقار آيل للسقوط، شريطة وجود مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:
 
الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-سداد رسم المعاينة.
- إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.
-إعداد تقرير المعاينة.
-اعتماد التقرير وتلقي الخدمة.
 
المستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-صورة عقد الإيجار أو التمليك.
-كشف مشتملات لأخر فترتين.
-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.
 
تنجز المراكز التكنولوجية التعاملات اليومية فى مكان واحد من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات دون أي معوقات، حيث تتيح العديد من الخدمات للمواطنين، أبرزها خدمة (طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب رخصة تشغيل مصعد).






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