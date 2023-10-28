إجراءات تقديم طلب معاينة عقار آيل للسقوط.. 4 مستندات مطلوبة

كتبت – مرام محمد

يمكن من خلال وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، تقديم طلب لمعاينة عقار آيل للسقوط، شريطة وجود مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسم المعاينة.

- إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.

-إعداد تقرير المعاينة.

-اعتماد التقرير وتلقي الخدمة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-كشف مشتملات لأخر فترتين.

-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.