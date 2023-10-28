اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 01:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار مصر.. الرئيس السيسى يحذر من اتساع الصراع..ويؤكد: مصر دولة قوية لا تُمس

السبت، 28 أكتوبر 2023 01:00 م
أخبار مصر.. الرئيس السيسى يحذر من اتساع الصراع..ويؤكد: مصر دولة قوية لا تُمس الرئيس عبد الفتاح السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى فعاليات الملتقي والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

الرئيس السيسى يحذر من اتساع رقعة الصراع.. ويؤكد: مصر دولة قوية جدا لا تُمس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر دولة قوية جدًا لا تمس، محذرًا من اتساع رقعة الصراع بسبب الأحداث في غزة، قائلاً:" اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة، مؤكدا:"مصر دولة قوية جدا لا تُمس".
 
جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسى، اليوم السبت، بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.
 

 

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على قطاع غزة

حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت27 أكتوبر الجاري، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة،  التي ستنجم عن الهجوم البرى واسع النطاق علي قطاع غزة. 
 
 

وزارة العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بكافة فروع التوثيق المُميكنة

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته، بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل. 
 

المدارس تبدأ غدا تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر

تبدأ المدارس غدا الأحد تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس اختبارات الشهر للطلاب خلال اليوم الدراسى، حيث تتم التقييمات وفق أسئلة قصيرة لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية توزيع المقررات الدراسية لشهر نوفمبر فى جميع المواد

 

وزير الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية ضمن سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة

تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية.
 

يونيسف: مليون طفل يعيشون رعبا لا يوصف فى قطاع غزة

أعربت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قلق المنظمة حيال ما يعيشه مليون طفل من رعب تحت القصف في غزة جراء ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف مستمر لافته الي إن المنظمة فقدت الاتصال بالعاملين في المنظمة في غزة معربة عن القلق البالغ بشأن "سلامتهم "
 
 

 

آلاف المؤيدين لفلسطين يتظاهرون فى بريطانيا اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه من المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع بريطانيا اليوم السبت مع تصعيد إسرائيل هجومها على غزة.

وتتوقع الشرطة، أن ينضم حوالي 100 ألف شخص إلى مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع تنظيم مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة - بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

 

 

الأرصاد: أمطار رعدية ببعض المناطق اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

 







الرئيس السيسي

السيسي

عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

رئيس الوزراء

طقس اليوم

طقس الآن

الحكومة

الطقس

الارصاد الجوية

أخبار مصر

اليوم السابع بلس

اخبار عاجلة

طقس الغد

الطقس اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الطقس في المحافظات

المعرض الدولي الثانى للصناعة 2023

الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

الملتقى السنوي للصناعة الدورة الثانية

الملتقى والمعرض السنوي للصناعة 2023

الملتقى الدولي الثانى للصناعة 2023

المعرض الدولي الثاني للصناعة

المعرض الدولي الاول للصناعة 2022

اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولي الأول للصناعة

دليل المعارض الدولية حول العالم 2023

دليل المعارض الدولية حول العالم 2024

جدول معارض مصر 2023

المعارض القادمة في مصر

معرض اتحاد الصناعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة