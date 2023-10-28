أخبار مصر.. الرئيس السيسى يحذر من اتساع الصراع..ويؤكد: مصر دولة قوية لا تُمس

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى فعاليات الملتقي والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يحذر من اتساع رقعة الصراع.. ويؤكد: مصر دولة قوية جدا لا تُمس
مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على قطاع غزة
وزارة العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بكافة فروع التوثيق المُميكنة
المدارس تبدأ غدا تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر
تبدأ المدارس غدا الأحد تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس اختبارات الشهر للطلاب خلال اليوم الدراسى، حيث تتم التقييمات وفق أسئلة قصيرة لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية توزيع المقررات الدراسية لشهر نوفمبر فى جميع المواد
وزير الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية ضمن سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة
يونيسف: مليون طفل يعيشون رعبا لا يوصف فى قطاع غزة
آلاف المؤيدين لفلسطين يتظاهرون فى بريطانيا اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه من المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع بريطانيا اليوم السبت مع تصعيد إسرائيل هجومها على غزة.
وتتوقع الشرطة، أن ينضم حوالي 100 ألف شخص إلى مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع تنظيم مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة - بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.
الأرصاد: أمطار رعدية ببعض المناطق اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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