آلاف المؤيدين لفلسطين يتظاهرون فى بريطانيا اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه من المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع بريطانيا اليوم السبت مع تصعيد إسرائيل هجومها على غزة.

وتتوقع الشرطة، أن ينضم حوالي 100 ألف شخص إلى مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع تنظيم مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة - بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قطعت فيه إسرائيل الاتصالات في قطاع غزة في هجمات مكثفة، مما أدى إلى قطع الاتصال بين 2.3 مليون نسمة وبين العالم الخارجي إلى حد كبير.

وقالت الأمم المتحدة، إن هذه الخطوة ستمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين، مع استمرار تل أبيب في شن غارات جوية على المنطقة الممتدة على مسافة 25 ميلاً.

وتقول إسرائيل، إنها تستهدف مقاتلي الفصائل الفلسطينية الذين تدعي أنهم يعملون من بين المدنيين، حيث تقدر حكومة المملكة المتحدة أن حوالي 200 مواطن بريطاني ما زالوا في غزة.

قال حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا، إنه يصلي لعائلته لتنجو من ليلة من القصف العنيف بينما يصادفون نهاية أسبوع ثالث وهو عالقين في منطقة حرب.

وكشف زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يتمكن من الاتصال بوالدة زوجته وزوجها بعد انقطاع الاتصالات.

وكتب رئيس الوزراء على موقع ، تويتر سابقا: "كم عدد الأطفال الآخرين الذين يجب أن يموتوا قبل أن يقول العالم كفى؟"

واعترف وزير الخارجية جيمس كليفرلي، بأن إسرائيل "توسّع حملتها العسكرية ضد الفصائل". وقال إن "الأولوية القصوى للمملكة المتحدة تظل سلامة المواطنين البريطانيين في غزة والمنطقة".