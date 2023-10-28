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آخر موعد لتلقى الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024 بمجلس الدولة.. اليوم

السبت، 28 أكتوبر 2023 07:00 ص
آخر موعد لتلقى الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024 بمجلس الدولة.. اليوم مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تستقبل المحكمة الإدارية العليا الطعون على الانتخابات الرئاسية، اليوم السبت 28 أكتوبر لليوم الثانى والأخير، وقيدها بجدول المحكمة، وحددت من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل فيها من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وتبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى استقبال الطعون وتسجيلها بجدول المحكمة الإدارية العليا، بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الرابعة عصرا مع انتهاء المدة الزمنية اليوم المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.
 
وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.






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