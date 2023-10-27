4 محطات فى قضية قتل سفاح الجيزة لسكرتيرته فى بولاق

كتب إيهاب المهندس

اقتربت دعوي محاكمة سفاح الجيزة، فى واقعة قتل سكرتيرته "ن"، في بولاق لمحطتها النهائية بعد تحديد شهر يناير المقبل لنظر طعن المتهم.

ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات منها

المحطة الأولي.. ارتكاب الجريمة

في منتصف شهر مارس من عام 2015 استدرج الكتهم قذافي فراج الضحية وقتلها في شقة المقبرة ببولاق، بعد أن هددته الضحية بكشف أمره بعد تقدمه لخطبة شقيقتها بدلا منها.

المحطة الثانية..أولي الجلسات

بعد القبض علي المتهم في نوفمبر 2020، اعترف بتلك الجريمة من بين 4 جرائم قتل أرتكبها، وبعد اختفاء الضحية ابعاد المتهم الشبهة عنه بعد أن اقنع أهل الضحية بأن المجني عليها سافرت لبنان لتقديم اعلانات لبعض المنتجات مع مخرج لبناني.

وقدم المتهم لمحكمة الجنايات ونظرت أولي جلسات محاكمته في تلك القضية في 20 نوفمبر 2021.

المحطة الثالثة.. الإحالة للمفتي

مع نظر ثاني الجلسات في 22 فبراير 2021، تم فض الأحراز من بينها فيديو يظهر المعاينة التصويرية ومحاكاة ارتكاب المتهم للجريمة، كما تم سمع اقوال الطب الشرعي، وخلال الجلسة وبعد مرافعة النيابة والدفاع تم إحالته للمفتي.

المحطة الرابعة.. الإعدام

في 27 مارس 2021 صدر ضد قذافي فراج حكما بالإعدام في تلك الدعوي.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.