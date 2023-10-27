وزير خارجية لبنان الأسبق: الاحتلال يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا لقصف غزة

كتب محمد شعلان

أكد وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا في قصف المنشآت بقطاع غزة، والتاريخ سيسجل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضد المدنيين.

وأشار فارس بويز، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن حزب الله وعدد من القوى الاقليمية ترى أن دخولها للصراع قد يوسع الدائرة على المستوى الإقليمي، والحزب لم يدخل بعد معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مفيدا بأن حزب الله يمتلك 200 الف صاروخ بعيد المدى تستطيع الوصول الى عمق إسرائيل.