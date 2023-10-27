اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 09:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية لبنان الأسبق: الاحتلال يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا لقصف غزة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 05:07 م
وزير خارجية لبنان الأسبق: الاحتلال يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا لقصف غزة قصف غزة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا في قصف المنشآت بقطاع غزة، والتاريخ سيسجل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضد المدنيين.

 

وأشار فارس بويز، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن حزب الله وعدد من القوى الاقليمية ترى أن دخولها للصراع قد يوسع الدائرة على المستوى الإقليمي، والحزب لم يدخل بعد معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مفيدا بأن حزب الله يمتلك 200 الف صاروخ بعيد المدى تستطيع الوصول الى عمق إسرائيل.







القاهرة الإخبارية

غزة

قصف غزة

قطاع غزة

العدوان على غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي

اسرائيل

عدوان اسرائيل على غزة

اخبار غزة

اخبار قطاع غزة

اخبار قطاع غزة اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة