نصائح تحميك من نزلات البرد عند سقوط الأمطار

كتبت رانيا عامر

في ظل التقلبات الجوية قد تزداد فرص التعرض لسقوط الأمطار ، حينما يتعرض الشخص لسقوط الأمطار الشديدة عليه خلال سيره في الطرق، يؤدى ذلك الى إصابته ببعض النزلات مثل البرد والإنفلونزا، خصوصا وأن الأكثر عرضة لذلك هم الأطفال ، وكبار السن ، ومرضى نقص المناعة ، لذلك فيحتاج الأشخاص الى مزيد من النصائح التي يجب عليه اتباعها حيال نزول مياه الأمطار.

وقالت الدكتورة نورا الشربيني أستاذ الطب الوقائي بطب قناة السويس، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، إن فترة بداية انخفاض درجات الحرارة هى بداية انتشار الأنفلونزا الموسمية وهى عدوى فيروسية تنتقل من إنسان لآخر عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الشخص اثناء العطس والكحة ، وخصوصا فى الأماكن المغلقة غير جيدة التهوية، ولذلك يجب الحرص على تطعيم الانفلونزا الموسمية كل عام لدى جميع الأعمار .

وأشارت استشاري الطب الوقائي الى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية لتجنب نزلات البرد خصوصا أطفال المدارس نظرا لخروجهم من المنازل فى وقت مبكر من الصباح.

نصائح عامة في الأمطار : 1-على مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية الالتزام بتعليمات الطبيب المختص وتناول الأدوية الخاصة بهم وخاصة بخاخات التنفسي.

2-الحرص على تجنب الأمطار قدر الإمكان لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

3-ارتداء الجواكت الثقيلة ويفضل الطاردة للمياه.

4-الحرص على تقوية جهاز المناعة بتناول الخضروات والفواكه.

5-تناول السوائل الدافئة باستمرار.

6-تجنب الخروج من المنازل في وقت المطر إلا للضرورة القصوى.

7-على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض تجنب الخروج من المنازل قدر الإمكان.