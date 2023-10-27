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مصادر للقاهرة الإخبارية: تنسيق مصرى قطرى عالى المستوى مع جميع الأطراف

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 05:15 م
مصادر للقاهرة الإخبارية: تنسيق مصرى قطرى عالى المستوى مع جميع الأطراف غزة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، بأن هناك تنسيق مصري قطري عالي المستوي مع جميع الأطراف، وذلك حسب خبر عاجل لها.

يذكر أن مصادر أفادت لقناة القاهرة الإخبارية، بأن إسرائيل وافقت على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وأن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وتحدثت المصادر عن أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.







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