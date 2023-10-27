مسيرة تجوب شوارع رام الله بالضفة الغربية دعما لقطاع غزة.. فيديو

شارك آلاف الفلسطينيين فى رام الله بالضفة الغربية، فى مسيرات تضامنا مع قطاع غزة الذى يتعرض لقصف إسرائيلى عنيف على مدار اليوم الجمعة، حيث قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وأن القصف الإسرائيلى على غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان.

فى حين أشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلى أعلنا التوافق السياسى والعسكرى، كما ذكرت المراسلة، أن هناك مداهمات مركزة من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الجزء الشرقى من قطاع غزة.

وفي نفس السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "طائراتنا تشن هجمات مكثفة على جميع أرجاء قطاع غزة"، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع، ومن جانبها أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة.

ولليوم الـ21 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.