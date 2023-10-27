محافظ شمال سيناء يلتقى سفيرة كولومبيا بالقاهرة خلال زيارتها العريش

العريش- محمد حسين

التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، اليوم الجمعة، آنا ميلينا موتيوس، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لاستقبال طائرة مساعدات كولومبية لقطاع غزة.

وقالت السفيرة، إن هناك علاقات قوية بين بلادها ومصر، وتم توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية بين البلدين، لافتة الي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وأضافت السفيرة، أن ما يحدث في غزة يحزننا لما فيه من أحداث دامية، وأننا أعلنا تعاطفنا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الي قطاع غزة، من خلال طائرة مساعدات كولومبية وصلت العريش تحمل 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية.

وتطلعت السفيرة الي إقامة تعاون ثقافي مع محافظة شمال سيناء من خلال التبرع بالأعمال الأدبية الكولومبية للمكتبات السيناوية، بالإضافة الي أقامة معارض للفنون وعرض الأفلام السينمائية الكولومبية لتعريف السيناويين علي الشعب الكولومبي والثقافة الكولومبية.

بدوره، رحب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بالسفيرة الكولومبية علي أرض محافظة شمال سيناء، مؤكدًا علي أن سيناء من أجمل البقاع علي وجه الأرض وتضم طبيعة خلابة وشواطئ جميلة.

وأشار المحافظ إلى تطوير مطار العريش بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون مطارًا دوليًا، حيث أن الرئيس كان لدية بعد نظر، فالمطار يستقبل طائرات المساعدات لصالح غزة من مختلف بلاد العالم.