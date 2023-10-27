اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 09:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية يلتقى وفد الأمانة المركزية للتحالف الوطنى

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 03:40 م
محافظ الإسكندرية يلتقى وفد الأمانة المركزية للتحالف الوطنى جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، وفد الأمانة المركزية لمحافظة الإسكندرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعزيز التكامل بين جهود المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
 
وأثنى محافظ الإسكندرية على الدور المهم الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع محافظات الجمهورية للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
 
وأكد  حرص المحافظة على تقديم الرعاية والدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.
 
هذا وناقش اللواء محمد الشريف أوجه التعاون لتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني لخلق مجتمع فاعل ومستقر بناء، مشيرا إلى المشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها وكذلك المشروعات الجاري العمل على تنفيذها لخدمة المواطن السكندري.
 

 







الاسكندرية

التحالف الوطنى

العمل التنموى

العمل الاهلى




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