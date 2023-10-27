وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تبدأ تدريبات "الدفاع اليقظ 24" التي تستمر خمسة أيام، بمشاركة حوالى 130 طائرة كورية جنوبية وأمريكية، وسط الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

وستشارك فى المناورات مقاتلات كورية من طراز إف-35 إيه، وطائرات الإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جواً من طراز إي-737، وطائرات التزويد بالوقود كيه سى-330، وكذلك المقاتلات الأمريكية إف-35 إيه وإف 35 بى، وغيرها من الطائرات الحربية، وفقا للقوات الكورية الجنوبية.

وقالت إن الولايات المتحدة قامت بنشر مقاتلات من طراز إف-35 إيه من أراضيها الرئيسية ومقاتلات إف إيه-18 وإف-35 بي، وغيرها من المقاتلات المتمركزة فى اليابان.

وأوضحت "يونهاب" أنه خلال فترة التدريب، سيقوم الجانبان بإجراء تدريبات جوية على مدار الساعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحظر الإنذار الجوي وعمليات الدعم الجوي القريب، لتعزيز قابلية التشغيل البيني للطائرات المقاتلة المتقدمة للحلفاء.

وستنضم أيضا طائرة نقل الوقود متعددة المهام الأسترالية من طراز "كيه سي- 30 إيه" للمناورات من أجل التدرب على التزويد بالوقود جوًا مع الطائرات الحربية الكورية والأمريكية.

وشددت القوة الجوية السابعة الأمريكية في كوريا الجنوبية على طبيعة التدريبات "الدفاعية"، مشيرة إلى أنها لا تهدف إلى "استفزاز" أي دولة.

وأضافت "إن أحداث تدريبات الطيران مثل الدفاع اليقظ دفاعية تماما في طبيعتها، وغير متعلقة بأي تهديدات أو مواقع حقيقية حالية ولا تقصد تهديد أو استفزاز أي دولة أخرى".