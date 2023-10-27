اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:33 م
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كهرباء جنوب القاهرة تشكل لجنة لاستبدال نظام الممارسة بالعداد الكودى إجباريا للمخالفين

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 04:13 م
كهرباء جنوب القاهرة تشكل لجنة لاستبدال نظام الممارسة بالعداد الكودى إجباريا للمخالفين المهندس مدحت فودة
كتبت رحمة رمضان

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وجه المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتشكيل لجنة من القطاع المالى و التجارى بالشركة لوضع خطة موسعة لحصر الاماكن انتشارا لسرقات التيار الكهربائي و التسبب فى ارتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والتى تجاوزت فى بعض الأماكن ال40%.
 
و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ستشكل لجنة لحصر عدد المخالفين بالاحياء الاكثر انتشارا لسرقات التيار الكهربائي ، كاشفا أن هذه اللجنة ستتولى وضع خطة بتحويل نظام الممارسة بهذه المناطق لتركيب عدادات كودية لهم.
 
و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، أن تركيب العداد الكودى بالمناطق الاكثر انتشارا لسرقات التيار لن يكون اختيارى بل سيكون اجبارى ، لافتا إلى أنه لن يتم انتظار تقديم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى.
 
 
 






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