علا الشافعى تعليقا على الأوضاع فى غزة: أى كلام يقف عاجزا عن التعبير عما يحدث

كتب أحمد عبد الرحمن

علقت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير "اليوم السابع"، على القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، بأنه مشهداً مروعاً، مشددة على أن هناك جرائم تُرتكب ضد أهالى غزة، وسط قطع الاتصالات والكهرباء، ووجود قصف بري وبحري وجوي في غزة.

وأشارت رئيس تحرير "اليوم السابع"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "DMC"، إلى أن أى كلام يقف عاجزا للتعبير عما يحدث في غزة حالياً، مضيفة أن هناك تصاعد في أكبر من جبهة، يجعلنا نتساءل :"ماذا يحدث؟".

وشددت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، على أن المشهد في غزة هو الأكثر ترويعًا للسكان الآمنين وتجاوز كل الخطوط، كما أنه لم يعد هناك مفاهيم إنسانية على الإطلاق، مؤكدة أن المرعب هو محاولات استهداف مستشفى الشفاء الفترة المقبلة.

وذكرت رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن ضمير العالم لن يسمح بتكرار المأساة الكبرى، لأن هذا يعتبر إبادة جماعية، حيث اقتربنا من 8 آلاف شهيد بالإضافة إلى الجثث المتواجدة تحت الأنقاض، من بينهم 3 آلاف طفل، بالإضافة إلى النساء وكبار السن.