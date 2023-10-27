اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 11:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

علا الشافعى تعليقا على الأوضاع فى غزة: أى كلام يقف عاجزا عن التعبير عما يحدث

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 09:37 م
علا الشافعى تعليقا على الأوضاع فى غزة: أى كلام يقف عاجزا عن التعبير عما يحدث الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير "اليوم السابع"
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علقت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير "اليوم السابع"، على القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، بأنه مشهداً مروعاً، مشددة على أن هناك جرائم تُرتكب ضد أهالى غزة، وسط قطع الاتصالات والكهرباء، ووجود قصف بري وبحري وجوي في غزة.
 
وأشارت رئيس تحرير "اليوم السابع"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "DMC"، إلى أن أى كلام يقف عاجزا للتعبير عما يحدث في غزة حالياً، مضيفة أن هناك تصاعد في أكبر من جبهة، يجعلنا نتساءل :"ماذا يحدث؟".   
 
وشددت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، على أن المشهد في غزة هو الأكثر ترويعًا للسكان الآمنين وتجاوز كل الخطوط، كما أنه لم يعد هناك مفاهيم إنسانية على الإطلاق، مؤكدة أن المرعب هو محاولات استهداف مستشفى الشفاء الفترة المقبلة.
 
وذكرت رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن ضمير العالم لن يسمح بتكرار المأساة الكبرى، لأن هذا يعتبر إبادة جماعية، حيث اقتربنا من 8 آلاف شهيد بالإضافة إلى الجثث المتواجدة تحت الأنقاض، من بينهم 3 آلاف طفل، بالإضافة إلى النساء وكبار السن.






دعم فلسطين

غزة

قصف غزة

اخبار غزة

قطاع غزة

الهجوم على غزة

الهجوم البري على غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

العدوان الاسرائيلي على غزة

اخبار قطاع غزة

القاهرة الاخبارية

عدوان اسرائيل على غزة

اخبار غزة اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة