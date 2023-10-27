ضعف المياه بالأدوار العليا بمناطق الثقافة والمخبز الآلى والحميات بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمناطق الثقافة والمخبز الآلي والحميات وشارع الجمهورية وشارع سيالة أولاد نصير بسوهاج اليوم الجمعة، فى تمام الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة من ظهر السبت ولمدة 14 ساعة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه سوهاج غرب السطحية.
وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى، وأنه سيتم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة