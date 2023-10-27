اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:28 م
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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "العقارات" بنسبة 32.4%

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 08:00 م
صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "العقارات" بنسبة 32.4% البورصة
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها العقارات بنسبة 32.4%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 13.3%، يليه قطاعا مواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 12.4%، 12.1%، على التوالي، وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 11.5%، 11.3%، على التوالي.
 
وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.9%، وزاد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.4%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.9%، كما ارتفعت قطاعات البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.9%، 4.5%، 4.2%، 4%، على التوالي، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.5%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 6578.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 116 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.589 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.9%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.021 تريليون جنيه إلى 1.102 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 273.8 مليار جنيه إلى 303.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10.8%.
 
كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.295 تريليون جنيه إلى 1.406 تريليون جنيه بنسبة نمو 8.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.
 






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