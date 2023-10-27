اليوم السابع
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سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى: البيان الأوروبى لم يركز على الأوضاع الكارثية فى غزة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 12:44 م
سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى: البيان الأوروبى لم يركز على الأوضاع الكارثية فى غزة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن بيان القمة الأوروبية حول العدوان على غزة جاء غامضا ومخالفا لتطلعات الشعوب الأوروبية نفسها، موضحا أن البيان الأوروبي لم يأت على حماية المدنيين ووقف إطلاق النار وإدانة الهجوم الوحشي الإسرائيلي على المدنيين.

وأضاف سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي في تصريحات للقاهرة الإخبارية: انقسام كبير داخل الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية بسبب الانحياز الأعمى إلى إسرائيل، والموقف الأوروبي الرسمي تجاه العدوان على غزة لم يرق إلى مطالب شعوبهم التي رفضت قتل الأطفال، مشيرا إلى أن البيان الأوروبي لم يركز على الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.







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