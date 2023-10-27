زوجة تبحث عن 650 ألف جنيه متجمد نفقة بعد تخلف زوجها طوال 18 شهرا عن مصروفاتها

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 650 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفه 18 شهر عن سداد مصروفاتها وطفليها، لتؤكد:" استولى على مصوغاتي وباعها للانتقام مني رغم يسار حالته الزوجية، وخطط للزواج من صديقة لى، ولاحقني بدعوي نشوز لإسقاط حقوقى".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بعد 12 عام زواج باع زوجي عشرتنا وطردني خارج منزلي، ودمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبعدها اكتشفت تخطيطه للزواج من صديقة لى بشقتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية ومحاولته تشويهه سمعتي، وإلصاقه تهم كيدية بي لإثبات نشوزي وإخفاء دخله للاستيلاء على حقوقي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.