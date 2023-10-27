ديلي ميل: 40% زيادة نسبة الإصابة بالخرف في 2040

كتبت فاطمة ياسر

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن تقرير يؤكد أنه من المتوقع أن تتضاعف معدلات الإصابة بالخرف بحلول عام 2040.

وأوضح التقرير، أنه يُعتقد حاليًا أن حوالي 900 ألف بريطاني يعانون من اضطراب الخرف، ولكن علماء جامعة كوليدج في لندن يقدرون أن هذا الرقم سيرتفع إلى 1.7 مليون في غضون عقدين من الزمن، أي خلال ال20 سنة القادمة.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 40 % عن التوقعات السابقة، ولذا حذر الخبراء من أن العبء على الرعاية الصحية والاجتماعية قد يكون "أكبر بكثير" مما يخشى في البداية.

وحول ذلك، قال البروفيسور إريك برونر، مؤلف الدراسة" لقد كشف بحثنا أن الخرف من المرجح أن يكون مشكلة أكثر إلحاحا مما كان معترفا به سابقا، فعدد الأشخاص الذين يصابون بالخرف ضمن الفئات العمرية الأكبر سناً آخذ في الازدياد، ولا نعرف إلى متى سيستمر هذا".

وتتبع الدراسة الجديدة التوقعات السابقة لنفس الباحثين في عام 2017، والتي تشير إلى أن الحالات المحسوبة سترتفع إلى 1.2 مليون بحلول عام 2040.

وكتب الباحثون في مجلة لانسيت للصحة العامة أن معدلات الإصابة انخفضت بين عامي 2002 و2008 قبل أن ترتفع مرة أخرى من عامي 2008 و2016.

وأضافوا: "إذا استمر زيادة عدد الإصابات بالخرف فمن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المصابين في إنجلترا وويلز إلى 1.7 مليون في عام 2040".

وقام الخبراء بتحليل تسع مجموعات من البيانات من أشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويعيشون في أسر خاصة في إنجلترا بين عامي 2002 و2019، من الدراسة الإنجليزية الطولية للشيخوخة .