خليك مثقف .. اعرف الفرق بين عقوبة السجن والحبس قانونيا

كتب بهجت أبو ضيف

يقع البعض في خطأ عدم التفريق بين عقوبة السجن، وبين عقوبة الحبس فى الأحكام القضائية، لاعتقادهم عدم وجود اختلاف بينهما، إلا أن قانون العقوبات، عرف كل منهما، ومدته أقصاها وأدناها.

ونصت المادة 16 من قانون العقوبات، على أن عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

كما نصت المادة 18 على أن عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.