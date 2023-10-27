خطة صحية متكامل للتوعية والكشف المبكر عن الأمراض بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بكافة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، مشيرا إلى أهمية الدور التوعوى للوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، وذلك من خلال المحاضرات والدورات التدريبية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية، وكذلك أهمية التفاعل مع المبادرات الصحية الجديدة خاصة مثل حملة 100 يوم صحة والتى لها دور كبير فى دعم صحة المرأة المصرية وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هناك خطة متكاملة لنشر الوعى الصحى بالمناطق ذات الكثافة السكانية وكذلك الاماكن المستهدفة من الجامعات والمدارس، للتعريف بطرق الإسعافات الأولية خاصة الانعاش القلبى وكيفية التعامل مع مرضى فقدان الوعى، والفرق بين الضغط العالي والمنخفض وكذلك التعامل مع الكسور والجروح بأنواعها ونزيف الأنف والحروق من الدرجة الأولى والثانية.

لافتا إلى أهمية الندوات الصحية للوقاية من الأمراض والاكتشاف المبكر لها والتعامل الفورى مع الحالات الطارئة قبل تصاعدها.