اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. وزير الأوقاف لأهالى نويبع وشيوخ سيناء: أنتم أعمدة هذه الأرض

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 05:53 م
حصاد الوزارات.. وزير الأوقاف لأهالى نويبع وشيوخ سيناء: أنتم أعمدة هذه الأرض وزير الأوقاف و أهالى نويبع وشيوخ سيناء

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الأوقاف لأهالى نويبع وشيوخ سيناء: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول

وزيرة البيئة تشارك عبر فيديو كونفرانس فى الاجتماع الثانى لرئيس مؤتمر COP 28

وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 43 مليون خدمة مجانية للمواطنين حتى الآن

 







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