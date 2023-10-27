حصاد الوزارات.. وزير الأوقاف لأهالى نويبع وشيوخ سيناء: أنتم أعمدة هذه الأرض

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الأوقاف لأهالى نويبع وشيوخ سيناء: أنتم أعمدة هذه الأرض وخط دفاعها الأول
وزيرة البيئة تشارك عبر فيديو كونفرانس فى الاجتماع الثانى لرئيس مؤتمر COP 28
وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 43 مليون خدمة مجانية للمواطنين حتى الآن
استمرار طرح المنتجات بأسعار مخفضة بمعرض التضامن الاجتماعى الثالث بجامعة حلوان
تعرف على أهمية زراعة 100مليون شجرة فى قرى حياة كريمة
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