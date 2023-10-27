جمارك مطار القاهرة تضبط 5 حالات تهريب كروت فيزا وشيش إلكترونية وسبائك ذهب

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 20 محضر ضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر اكتوبر الجاري منهم 5 محاولات تهريب في مبني الركاب رقم.

قام رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة وعمرو عبد المنعم نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام 59 و 60 لسنة 2023، الحالة الأولي كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 117 كارت فيزا باسماء مختلفة ولحسابات في بنوك متنوعة تم الضبط بواسطة كل من محمد إبراهيم شاكر مأمور اللجنة الجمركية ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد علي الصعيدي و محمود شحاته رئيس القسم وفي التفتيش اليدوي إسراء محمد انيس مأمور الجمرك تحت اشراف النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1.

والمحاولة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران نسمه القادمة من جدة، حيث تم ضبط راكبة مصرية أخفت 13 سبيكة ذهبية بوزن كيلو جرام و 444 جرام منهم 4 سبائك أثناء التفتيش اليدوي بواسطة هبه محمد مأمور الجمرك و 9 سبائك اثناء التفتيش الذاتي بواسطة هبه محمد و إسراء انيس مأمورا الجمرك كان مأمور اللجنة الجمركية المشتبه محمود صابر ومن ادارة الفحص بالأشعة هادي أشرف و محمد ابو العلا تحت اشراف النوبي شحتو و امير مطر مديري ادارة الحركة.

وتمكن مسئولي الإدارة الاولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة وخالد محمود نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 61 لسنة 2023 ضد راكب مصري بحوزته منظار يركب علي سلاح ناري افاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954، تم الضبط بواسطة كل من اشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية و محمد حسن مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي و من إدارة الفحص بالأشعة ياسر بليغ و محمود سعد الدين تحت اشراف نميري عبد الرحمن رئيس القسم المشرف علي الصالة.

وقامت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة مدير الإدارة و فتحي فوزي نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 62 لسنة 2023 ضد راكب مصري أخفي 17 سبيكة ذهبية علي جسده بوزن كيلو جرام و 725 جرام، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض تم الضبط بواسطة كل من حسن شرف مأمور اللجنة الجمركية، و احمد حمدي محمد و محمد فؤاد الدين مأمورا الجمرك في التفتيش الذاتي تحت اشراف احمد البسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة.

أخيرا قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة و محمد الدمرداش نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 63 لسنة 2023 ضد راكب مصري حاول الخروج مسرعا بعيدا عن اللجنة الجمركية وبحوزته حقيبتين، وذلك اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، فأستوقفه وامسك به محمد الدمرداش مدير الجمرك وقام علاء شحاته مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هشام ماهر بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بعدد 1170 عبوة و 10 ساعات ذكية و3 قطع ذهبية بوزن 220 جرام.

تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة الدكتور محمد معيط وزير المالية.