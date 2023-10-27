تنظيم حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بأسوان

أسوان- صلاح المسن

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية ومواصلة الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة ، بجانب تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة ، ومتابعة المشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن ، وذلك إستمراراً للجهود المبذولة للتطوير والإرتقاء بالمظهر الحضارى مع الحفاظ على أملاك الدولة

ومن جانبه أوضح صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بشأن التصدي للتعديات على أملاك الدولة تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 14 حالة تعدى بمنطقه الـ 150 فدان بقرية بلانة بمساحة إجمالية وصلت إلى 2200 م2 بأسوار تتراوح ما بين متر إلى 2 متر ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بشن حملة إستهدفت رفع 61 حالة إشغال ، مع تحرير 9 محاضر إشغال طريق بنطاق حى غرب فى شوارع شرق البندر والمطار والطابية ، وذلك بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة للعاملين من الوحدة المحلية والحى برئاسة سحر مصطفى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات من أمام مزلقان نجع ونس بقرية الشطب ، وفتح الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام المارة من المواطنين ، والمركبات المتنوعة ، وتكامل مع ذلك قيام شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات حيث تم المرور على مشروع الموقف الغربى ، وكذا المتابعة لبدء الأعمال لتنفيذ مشروع مزلقان النجاجرة الجديد .