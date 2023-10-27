تقرير دولى يرصد أنواع السيارات الأكثر مبيعا فى العالم خلال 2022

كتبت: أمانى سمير

كشف تقرير عالمي صادر عن "هوت كارز" المتخصص في أبحاث السيارات أن ماركة "تويوتا اليابانية" استطاعت أن تكون في صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم لطرازات 2022، حيث تصدّرت ماركة "كورولا" المبيعات والتي بلغت مليونا و12 ألف سيارة، تلتها تويوتا "أر إيه في" بواقع 840 ألف سيارة.

وجاءت ماركة فورد "إف سيريس" بواقع 790 ألف سيارة، وماركة "تسلا" بواقع 760 ألف سيارة، ثم تويوتا "كامري" بواقع 680 ألف سيارة، ثم ماركة "هوندا" بواقع 600 ألف سيارة، وماركة شيفرولية "سلفردوا" بواقع 590 ألف سيارة، وماركة هيوانداي "توسان" بواقع 570 ألف سيارة، وماركة تويوتا "هايلوكس" بواقع 560 ألف سيارة، وماركة "رام بيك أب" بواقع 550 ألف سيارة علي مستوي العالم.