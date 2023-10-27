تفاصيل استغلال 6 ملايين متر أراضى لشركة الحديد والصلب لإنشاء مشروعات عقارية

كتب هانى الحوتى

تعتزم الحكومة، تنفيذ خطة استغلال الأراضي المملوكة ل شركة الحديد والصلب المصرية، والبالغ مساحتها 6 ملايين متر مربع؛ لإنشاء مشروعات سكنية تنفذها شركات مملوكة لوزارة قطاع الأعمال أو بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق عائد مجزي للمساهمين.

جاء ذلك بعد قرار المساهمين في 11 يناير عام 2021 بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، نتيجة تضخم مديونيتها وتقادم آلات ومعداتها وعدم قدرتها على المنافسة.

بدأت الخطة بحصر أصول شركة الحديد والصلب غير المستغلة، وبلغت مساحتها 6 ملايين متر مربع تشمل أرض الشوبك الشرقي، وأرض الجلخ وكامل مساحة الشركة داخل الأسوار، وذلك بهدف تطويرها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهاز شئون البيئة، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وبالفعل حصلت الشركة على قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، في 8 فبراير عام 2022 بتغيير الاستخدام لقطع أراضي "الحديد والصلب" مع مراعاة إعداد مخطط تفصيلي للمشروع بالكامل، واستقطاع قطعة أرض داخل المشروع لصالح محافظة القاهرة كمقابل عيني نظير تغيير النشاط، لإقامة الخدمات العامة المطلوبة للمشروع، على أن يتم خصم قيمة قطعة الأرض المستقطعة من مقابل التحسين المطلوب سداده لصالح المحافظة، ويحمل على هذا المقابل قيمة الإنشاءات المطلوبة لجميع هذه الخدمات، على أن يتم عرض المخطط التفصيلي على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية قبل الشروع في اتخاذ أية إجراءات خاصة بالمشروع.

وفي 8 مارس من عام 2022، أسندت وزارة قطاع الأعمال لإحدى شركاتها وهي الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بالمضي قدمًا في إجراءات تغيير نشاط أرض الشوبك الشرقي بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية المختصة لإعداد المخططات التفصيلية والدراسات البيئية للمشروع، وفي 24 سبتمبر الماضي أخطر جهاز شئون البيئة، سكرتير عام محافظة الجيزة بالموافقة على مشروع تطوير أرض الشوبك وفق محددات مشروع التطوير.

وفي 23 أكتوبر الجاري، وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على المشاركة مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية لتطوير أرض شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" والكائنة بالشوبك الشرقي-محافظة الجيزة بمساحة 120 فدان، وذلك حرصًا على حقوق الدائنين وحملة الأسهم وتعظيمًا لحصيلة التصفية، ومن منطلق الحفاظ على أراضي شركة الحديد، وحسن استغلالها بتطويرها في أغراض تحقق عائد مجزي.