اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 08:54 م
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تعرف على طرق سداد فاتورة الكهرباء أونلاين وتجنب تراكم المديونيات

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 08:00 ص
تعرف على طرق سداد فاتورة الكهرباء أونلاين وتجنب تراكم المديونيات عداد الكهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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العديد من المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية يعانون من عدم انتظام محصل شركة الكهرباء بشكل شهرى وهو الأمر الذى يتسبب فى تراكم فواتير الاستهلاك عليهم و بالتالى يتعرضون لرفع العداد أو المطالبة بالسداد الفورى ، لذلك اتجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة للتوسع فى الاعتماد على التحصيل الاليكتروني للتيسير على المواطن  ، و فيما يلي منافذ دفع الفواتير اون لاين:
 
1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).
 
2- توافر أكثر 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).
 
3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.
 
4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store).
 
5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)
6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .
 
7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.






الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

مديونيات الكهرباء




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