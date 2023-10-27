تطوير محور "صبرى مبدى" بالإسماعيلية وبدء العمل التجريبى لشبكة فلتر ك 2 خلال أسبوع

قال المهندس أحمد الشيمي وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، إنه إستكمالا لتطوير المحاور الرئيسية لمدينة الاسماعيلية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير عواصم المحافظات والإهتمام بالمحاور المرورية، صدق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير محور صبرى مبدى التابع لحي ثالث محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى توسيع القطاعات التى لم يتم تطويرها بالطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وتعديل إتجاهات الشوارع المتقاطعة مع المحور.

وأضاف أنه تم تزويد 5 برجولات وكراسى وتطوير القديم منها، وإنشاء مساحة إنتظار بجوار مجمع التأمين الصحى، وتطوير تقاطع المحور مع محور عثمان أحمد عثمان.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أهمية مشروع تطوير محور صبري مبدي، لانه يعود بالنفع الكبير وتحقيق السيولة المرورية لهذه المناطق، وبما يليق بإعتبار المحور رئيسيا فى الدخول والخروج للمدينة.

وأضاف أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه بإستخدام البلاط والبردورات القديمة الصالحة للتركيب حفاظا على المال العام.

وقال إنه تنتهى مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية من كافة الأعمال بما فيها تطوير منظومة صرف مياه الأمطار، وتطوير المنشآت والإنارة فى خلال ثلاثة أيام وذلك يوم الأحد القادم.

وأشار إلى أن محافظ الإسماعيلية وجه بضرورة الانتهاء من المشروعات التى تمثل هموما يومية للمواطن الإسماعيلي ، وعلى رأسها مشروع شبكة فلتر منطقة ك2 "قرية الحجاز"، لسحب المياه الجوفية والسطحية من المنطقة.

وأكد الشيمي، أنه خلال اسبوع سوف يبدأ العمل التجريبى للشبكة، حيث تم الانتهاء من خط الطرد وغرفة التجميع الرئيسية وتركيب الطلمبات،ليتم ضخ المياه الى المسطحات الخضراء بالطريق الدائرى عبر دفع نفقى أسفل ترعة بور سعيد، ليتم حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة ك2 قرية الحجاز.