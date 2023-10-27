تشغيل محطة مياه أبوسليم وإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة بمدينة بنى سويف

أفادت شركة مياه بني سويف، أنه تم بالفعل تشغيل محطة مياه أبوسليم، فيما تم "في وقت سابق" الإعلان عن تشغيل محطات: كفر الجزيرة وأشمنت بمركز ناصر، فضلا عن تشغيل محطات المياه بمركز الواسطى "أمس"، ليتم حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بشكل نهائى، وإعادة زيادة معدلات ضخ المياه في الشبكات بشكل تدريجي وانتظامها وعودتها لما كانت عليه قبل المشكلة.

وكان محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، قد كلف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، بمتابعة الإجراءات اللازمة لسرعة حل المشكلة،حيث تم استدعاء ممثلى الجهات والشركات المعنية من حماية النيل وجهاز وإدارة البيئة وشركة المياه، الأزمات، التموين، للتوجه إلى مكان تسرب بقعة السولار بالمجرى المائي ، لتنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل واحتواء المشكلة ، وقامت شركة المياه بإيقاف بعض المحطات "مؤقتاُ واحترازياً" لاتخاذ ما يلزم فنياً وعمل المسح البيئى والتحاليل ومتابعة ورصد البقعة والتخلص منها ، حيث يتم تشغيل جميع المحطات وإعادة الخدمة لطبيعتها تدريجيا.