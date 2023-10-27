اليوم السابع
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تحقيقات× 24 ساعة.. حبس صاحب شركة بتهمة النصب وسقوط لصوص مولدات الكهرباء

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 09:03 م
تحقيقات× 24 ساعة.. حبس صاحب شركة بتهمة النصب وسقوط لصوص مولدات الكهرباء حبس_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - كريم صبحى

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حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس صاحب شركة عقارات بتهمة النصب علي المواطنين.
 
لصوص الشيخ زايد
 
أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين بسرقة مولد كهربائي من برج شبكة محمول في الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واعارف المتهمون بسرقة مولد آخر من أحد الأبراج لذات الشركة.
 
نصاب العقارات
 
وفيما قررت النيابة حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بتوظيف أموالهم فى أعمال التجارة، وتحقيق أرباح طائلة في القاهرة.
 
حبس مندوب شحن
 
وأمرت جهات التحقيق حبس مندوب شحن لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة التي يعمل بها جهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
لصوص الدراجات
 
وأمرت النيابة حبس 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.






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